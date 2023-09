Tulipa satisfeito com vitória frente ao FC Porto B: «O caminho é este»

Na sequência do triunfo do Marítimo na visita ao FC Porto B, por 2-0, Tulipa era naturalmente um treinador contente com o desfecho da partida, que permitiu aos madeirenses continuar perto da liderança da Liga Sabseg."É uma vitória boa e bem conseguida. O FC Porto B presta-lhe ainda mais valor, porque é uma equipa com qualidade e processos bem definidos, já que tem o mesmo treinador há muito tempo", começou por dizer o técnico, em declarações ao Porto Canal, abordando depois a evolução da equipa: "Ainda andamos à procura de ser mais dominantes no jogo, só o fomos a espaços, mas estamos muito contentes com o crescimento gradual da equipa e o caminho é este. Se queremos ter a ambição de lutar pelos primeiros lugares e pela subida de divisão, o caminho é este. Temos de ter constância defensiva, não permitir muitas oportunidades e depois ofensivamente encontrar soluções para ferir os adversários."