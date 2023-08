Vítor Costa renova com o Marítimo até 2025

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O defesa Vítor Costa renovou o seu contrato com o Marítimo até 2025. O brasileiro de 29 anos, que na última temporada fez 34 jogos e 2 golos em todas as competições, vai assim para a sua terceira época no clube, que se mostra empenhado em lutar pelo regresso à 1.ª Liga.