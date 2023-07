Vojvodina dificulta negócio Baraye

Más notícias para o Marítimo. O Vojvodina está a dificultar a mudança de Baraye para a Madeira. Segundo apurou Record, o emblema sérvio já tinha aceitado uma transferência sem qualquer compensação financeira, mas agora fez marcha atrás e informou os responsáveis dos insulares que pretende contar com o jogador, pelo menos, até ao final do playoff da Liga Conferência. Este revés nas negociações pode atrasar o regresso do extremo, de 31 anos, a Portugal.

Entretanto, o Marítimo oficializou as rescisãos do guarda-redes Makaridze e do médio Lucho Vega, depois de não se terem conseguido impor. Também na porta de saída estão o central Gonçalo Cardoso, dispensado para a equipa B, e o avançado Pablo Moreno. Ambos estão no mercado uma vez que não entram nas contas de Tulipa.