Zainadine e Xadas voltam com o Feirense

Zainadine e Xadas estão de regresso à convocatória do Marítimo para o jogo com o Feirense, o primeiro após cumprir castigo e o segundo recuperado de lesão. O técnico Fábio Pereira excluiu dos eleitos o central Dylan Collard e o médio Bernardo Gomes. De registar ainda a troca de terceiro guarda-redes, com a saída de Sukhikh e a entrada de Kimiss Zavala.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Amir, Samú Silva e Kimiss Zavala

Defesas: Igor Julião, Tomás Domingos, Matheus Costa, René Santos, Zainadine e Fábio China

Médios: Diogo Mendes, João Tavares, Edgar Costa, Noah Françoise, Xadas, Marcos Silva e Bernardo Gomes.

Avançados: Platiny, Bica, Lucas Silva, Euller Silva, Baraye e Francis Cann.