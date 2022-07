Moreirense vence Nacional em jogo de preparação

O Moreirense venceu, este sábado, o Nacional, por uma bola a zero, em mais um teste de preparação para a nova época.André Luís foi o autor do único golo da partida. O avançado é um dos elementos com mais mercado no plantel dos cónegos, podendo ainda sair neste mercado.Nesta partida já nao não participou Jambor, médio que acordou a rescisão de contrato com o clube minhoto no dia de ontem.