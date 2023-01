A emoção genuína também traz fama

Até ao dia 14 de maio de 2022, João Coelho era apenas mais um adepto do Moreirense, que sofria pelo clube numa temporada em que a luta contra a despromoção estava difícil. Mas naquela tarde, enquanto assistia ao triunfo fácil dos cónegos frente ao Vizela (4-1), foi apanhado pela transmissão da SportTV com um rádio colado ao ouvido, primeiro, e visivelmente emocionado, depois. O que ouvia era o relato do Tondela-Boavista, que interessava e de que maneira ao Moreirense, e as lágrimas que deixou escapar deviam-se ao apuramento do seu clube para o playoff de permanência. E se os cónegos acabaram por cair mesmo para a 2ª Liga umas semanas depois, a verdade é que a vida de João Coelho não mais foi a mesma."Eram lágrimas de alegria. As coisas estavam controladas no nosso jogo, mas não tanto no jogo do Tondela com o Boavista. Levei o rádio para acompanhar o que se passava nesse campo e, com o aproximar do fim, as pessoas foram-se rodeando de mim. Quando acabou foi uma explosão na bancada e emocionei-me muito", contou João Coelho, que só quando chegou a casa se apercebeu que tinha aparecido na televisão: "Foi o meu genro que me avisou, nem queria acreditar. A partir dali tudo mudou, ia a qualquer lado e as pessoas conheciam-me, abraçavam-me... No verão, passei uma semana de férias em Viana do Castelo e um polícia até veio ter comigo porque me reconheceu e pediu para tirar uma foto comigo. Nem queria acreditar. A época do Moreirense não teve um final feliz, mas eu vivi momentos muito bonitos depois desse jogo, senti muito carinho de toda a gente."Dias depois do momento que se tornou viral, João Coelho foi convidado de honra do plantel do Moreirense, que o recebeu no treino e lhe ofereceu uma camisola personalizada e um bilhete para assistir ao jogo da 1ª mão do playoff da permanência, em Chaves."Não me conheciam e tentaram de tudo para chegarem até mim. Foi o presidente da junta de Lordelo, onde moro, que lhes deu o meu contacto. E lá vim eu ao estádio. Conheci os jogadores, conversei com eles... E ofereceram-me uma camisola com o meu nome e com o número 72, que é a minha idade", recorda João Coelho, que não mais irá esquecer o dia em que pôde conviver de perto com os craques que o fazem vibrar na bancada: "Foi uma alegria enorme estar ali com eles a conversar. Até parecia mentira."As tristezas da temporada passada já estão esquecidas na memória de João Coelho, que tem acompanhado com agrado o rendimento do Moreirense na 2ª Liga."As coisas estão bem encaminhadas, mas é preciso ver que o campeonato ainda nem a meio vai, há muito para jogar e espero que não relaxem e pensem que já está tudo feito. Têm que manter os pés no chão, senão ainda pode correr mal", considerou João Coelho, lamentando apenas os horários dos jogos que não lhe têm permitido ir ao estádio tantas vezes como gostaria.