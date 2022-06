Adeptos do Moreirense com entrada grátis para o derradeiro jogo da temporada

O Moreirense vai abrir as portas do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas para o derradeiro jogo da temporada, frente ao Vizela, que se disputa no sábado, pelas 15H30.Os adeptos e associados que se apresentarem com um adereço do clube terão acesso gratuito à bancada central, pela porta 4. Uma medida que tem por objetivo encher o estádio para um jogo decisivo na luta pelo 16.º lugar, que garante a presença num playoff de permanência na Liga.A bancada central é destinada exclusivamente a adeptos do Moreirense, pelo que os vizelenses terão acesso apenas à bancada topo.