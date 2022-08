Alanzinho a caminho do Moreirense

Alanzinho, médio de 22 anos contratualmente ligado ao Palmeiras, está a caminho do Moreirense, segundo as informações confirmadas porEm tempos vistos como uma das maiores promessas do Palmeiras, tendo sido presença assídua nas seleções jovens do Brasil, o centro-campista nunca se afirmou no clube de São Paulo, nem sequer se chegou a estrear na equipa principal.Ao longo das últimas épocas, somou empréstimos ao Guarani, ao Operário Ferroviário e, este ano, ao Sport Recife, onde participou em 16 partidas, somando um golo e uma assistência.