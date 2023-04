Alanzinho continua no Moreirense na próxima época

O médio Alanzinho vai continuar em Moreira de Cónegos na próxima época. Cedido pelo Palmeiras na temporada em curso, o criativo brasileiro vai vincular-se a título definitivo ao Moreirense no próximo verão.Os termos do negócio entre o Moreirense e o Palmeiras já estão alinhavados. Os dois clubes, que construíram boas relações nos últimos anos, vão passar a dividir os direitos económicos do jogador, que irá assinar um contrato de longa duração com os cónegos. Desta forma, o Palmeiras, que liberta Alanzinho do contrato que é válido até sezembro de 2023, assegura a possibilidade de lucrar com uma eventual transferência no futuro. Um negócio muito semelhante ao protagonizado pelos dois clubes com o extremo Yan Matheus, que atualmente joga no Yokohama Marinos, do Japão.Alanzinho chegou ao Moreirense no verão do ano passado e tem sido um dos jogadores mais utilizados por Paulo Alves. Nos 30 jogos que já cumpriu esta época, o médio ofensivo soma quatro golos e sete assistências.