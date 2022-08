Alanzinho já está em Moreira de Cónegos

O médio Alanzinho já se encontra em Moreira de Cónegos e será oficializado em breve como reforço da equipa comandada por Paulo Alves.O brasileiro está a assistir ao jogo com o Vilafranquense, da jornada inaugural da Liga Sabseg, ao lado do seu empresário, no camarote do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Durante o intervalo esteve à conversa com o presidente dos cónegos, Vítor Magalhães.O médio, de 22 anos, cumpriu 16 jogos com a camisola do Sport Recife, onde atuou por empréstimo do Palmeiras, que já o cedera ao Operário Ferroviário e Guarani.Internacional sub-15 e sub-17 pelo Brasil, Alan de Souza Guimarães foi um dos destaques da formação do Palmeiras.