Alhassane Sylla inscrito pelo Moreirense

O Moreirense inscreveu o defesa Alhassane Sylla, contratado no último Verão. A inscrição do lateral-direito foi efectivada esta terça-feira junto dos serviços da Liga Portugal.Alhassane Syla lesionou-se na pré-época, num jogo de preparação frente ao Paços de Ferreira, em meados de Julho. Operado aos ligamentos do joelho direito, está entregue ao departamento médico desde então. Seis meses depois da intervenção cirúrgica, Alhassane Sylla está na fase final do processo de recuperação pelo que o Moreirense decidiu inscrevê-lo. Nas próximas semanas passará a estar à disposição de Paulo Alves.