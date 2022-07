Alhassane Sylla lesiona-se com gravidade e desfalca Moreirense

O defesa Alhassane Sylla vai ser operado ao joelho direito depois de se ter lesionado, com gravidade, no decorrer do jogo de preparação com o Paços de Ferreira, que teve lugar esta quarta-feira, em Vila Chã.De acordo com o que foi possível apurar, o reforço do Moreirense tem pela frente uma paragem prolongada, que será, no mínimo, de seis meses.A intervenção cirúrgica será programada para os próximos dias. Por enquanto, Alhassane Sylla continua em Ofir, onde o plantel do Moreirense está a estagiar, mas agora sob a alçada do departamento médico.A lesão do lateral-direito vai forçar a SAD do Moreirense a contratar mais dois jogadores para aquela posição, uma vez que o internacional pelo Senegal era a única solução no plantel.