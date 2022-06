Alhassane Sylla é reforço do Moreirense

O Moreirense anunciou ter chegado a acordo com o lateral-direito Alhassane Sylla, que assinou por duas temporadas. Na época passada, o defesa senegalês representou o Rio Ave, recentemente promovido à Liga.Alhassane Sylla chega ao Moreirense para a vaga criada pela saída de Paulinho, um dos jogadores mais utilizados na época passada. Além do Rio Ave, o lateral jogou ainda no União da Madeira, Famalicão e Cova da Piedade. Passou ainda pelo Diambars de Saly, do seu país natal, e pelo FC Annecy, de França.