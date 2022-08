André Luís aponta ao topo

Apesar de o Moreirense contar por vitórias os jogos que disputou no campeonato, André Luís não entra em euforias.

"Três vitórias em três jogos é algo que merece ser celebrado, mas sabemos que é apenas o começo. Temos de continuar a trabalhar para nos mantermos na frente da tabela e, no fim da época, conseguirmos a promoção", explicou o avançado à sua assessoria. O jogador, de 28 anos, é um dos ativos do plantel com mais mercado, mas tal situação não lhe tira o foco para 2022/23: "O meu primeiro objetivo é que o clube consiga voltar à 1ª Liga, mas, como avançado, vou dar o máximo para marcar golos e, quem sabe, ser o melhor marcador do campeonato [soma dois golos nesta fase]. Sei do meu potencial e acredito em mim."

Entretanto, a equipa de Paulo Alves bateu o V. Guimarães B por 3-0 num jogo de preparação. Platiny, Madson e Ibrahima fizeram os golos.