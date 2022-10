André Luís: «O nosso único pensamento é a subida de divisão»

Depois de ter estado afastado das opções de Paulo Alves devido a lesão durante algumas semanas, André Luís voltou a competir na última jornada, num cenário que, de forma natural, deixa o jogador satisfeito."Nenhum jogador gosta de ficar de fora e, infelizmente, a lesão atrapalhou o bom início de época que eu estava a ter. No entanto, isso faz parte do futebol, consegui recuperar bem e voltar para ajudar a equipa. Espero marcar mais golos, vou dar o meu melhor para isso", começou por explicar o avançado, em declarações à sua assessoria.O regresso do jogador brasileiro concidiu com uma reviravolta épica do Moreirense, que bateu o Farense por 3-2 após estar a perder por 2-1 até aos 88'. André Luís, de resto, deu ênfase ao desejo que a equipa tem em aproveitar o embalo deste triunfo: "Essa vitória, da forma como aconteceu, mostra que estamos no caminho certo para alcançarmos o objetivo principal da temporada. Lutamos diariamente nos treinos e mostramos isso também nos jogos, como aconteceu nesta última jornada. O nosso único pensamento é a subida de divisão e é nisso que nos vamos focar até ao final da época".Na presente temporada, o camisola 9 soma três golos em seis encontros. No plano coletivo, os minhotos seguem na liderança da Liga Sabseg.