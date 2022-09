André Luís reavaliado ao joelho esquerdo

O avançado André Luís vai ser reavaliado ao joelho esquerdo depois de ter sido substituído no decorrer do encontro com a Oliveirense, da 5.ª jornada da Liga 2, disputado no sábado.A lesão do ponta-de-lança causou apreensão no seio da estrutura do clube de Moreira de Cónegos. Nesse sentido, André Luís vai ser submetido a exames complementares de forma a reavaliar a extensão do problema no joelho esquerdo.O avançado estará entregue ao departamento médico do Moreirense nos próximos dias, e, se se confirmar uma lesão com maior gravidade, poderá desfalcar as opções de Paulo Alves nas próximas jornadas.Autor de três golos, nos jogos com Vilafranquense, Torreeense e B SAD, André Luís é o melhor marcador do Moreirense no arranque do campeonato. O seu compatriota, Platiny, é o natural substituto no onze.