André Luís: «São 13 pontos de diferença, mas temos de manter o foco»

Melhor marcador do Moreirense na temporada, André Luís tem sido instrumental na triunfal campanha do Moreirense na Liga Sabseg e mostra-se confiante de que o objetivo principal, a subida, vai ser alcançado."Estamos a atuar muito bem, cada vez melhor, e a conseguir impor o nosso estilo de jogo, independentemente do local e do adversário. Isso mostra que estamos no caminho certo e que vamos alcançar o objetivo principal, que é a subida à 1.ª Liga", referiu o avançado brasileiro, que esta temporada já apontou 12 golos, em declarações à sua assessoria.Com 13 pontos de vantagem para o 2.º classificado da Liga Sabseg, numa altura em que faltam apenas nove jornadas para o final da prova, o Moreirense está bastante confortável na luta pelo seu objetivo, mas André Luís quer evitar relaxamentos"São 13 pontos de diferença, mas temos de manter o foco para continuar neste ritmo até a última jornada. Vamos ter jogos cada vez mais difíceis pela frente, sobretudo porque os adversários vão querer surpreender e vencer o líder, por isso precisamos de estar atentos nesta reta final do campeonato."O próximo compromisso do Moreirense está marcado para sábado, com uma receção ao Feirense, alusiva à 25.ª jornada da Liga Sabseg.