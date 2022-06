Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

'Apanhado' com rádio colado ao ouvido e a chorar no final: o adepto do Moreirense que vai a Chaves a convite de Sá Pinto João Coelho esteve no treino desta quarta-feira e recebeu uma camisola com o número 72