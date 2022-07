Artur Jorge rescinde com o Moreirense

O central Artur Jorge deixou o Moreirense e vai ser jogador do Al Bataeh, dos Emirados Árabes Unidos.De acordo com as informações confirmadas por, o jogador já rescindiu o contrato com a formação de Moreira de Cónegos. Artur Jorge tinha contrato com o Moreirense até 2024, mas o clube mostrou abertura, desde o final da época passada, para libertá-lo do compromisso.Aos 27 anos, Artur Jorge volta a emigrar depois de uma época na Liga. O central vai assinar um contrato válido por uma temporada com o Al Bataeh.