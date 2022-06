Beunardeau nos planos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quentin Beunardeau é um dos alvos do Moreirense para a próxima temporada. Segundo apurou, a estrutura está a ponderar avançar pelo guardião francês dos quadros do Leixões. Beunardeau, refira-se, tem mais um ano de contrato com o emblema de Matosinhos, mas já terá havido contactos para perceber como pode haver acordo.Com Miguel Oliveira de saída e Mateus Pasinato prestes a seguir o mesmo caminho, os cónegos têm apenas Kewin Silva. Por essa razão, querem reforçar o sector.