Caio Secco perto de ser reforço do Moreirense para a próxima época

O guarda-redes Caio Secco vai, tudo indica, ser reforço do Moreirense na temporada 2023/2024. O titular da baliza do Penafiel está sinalizado pelos responsáveis do clube de Moreira de Cónegos, que avançarão para a sua contratação que estiverem estiverem fechadas as contas da subida.Em final de contrato com o Penafiel, Caio Secco é um guarda-redes muito cobiçado, mas já não deverá escapar ao Moreirense. De acordo com informações confirmadas por, os cónegos pretendem fechar, em breve, o acordo com o titular dos durienses. Por enquanto, os responsáveis do clube de Moreira de Cónegos estão focados no campeonato, sobretudo em garantir a estabilidade necessária ao plantel para assegurar a subida de divisão, pelo que só mais tarde irão selar o acordo com o Caio Secco.Caio Secco cumpre a sexta temporada no futebol português, onde chegou em 2017 para representar o Feirense. Depois de três épocas no clube de Santa Maria da Feira rumou ao Marítimo em 2020, mas a passagem pela Madeira durou apenas uma temporada. Seguiram-se duas épocas no Penafiel, onde tem sido um dos jogadores em destaque.Na longa carreira, o brasileiro, de 32 anos, jogou ainda em clubes de Itália, por duas vezes, San Marino e Países Baixos, além de vários emblemas do seu país natal.