Câmara Municipal de Guimarães aprova voto de louvor ao Moreirense

O Executivo Municipal de Guimarães aprovou, por unanimidade, na reunião desta quinta-feira, um voto de louvor ao Moreirense. O clube de Moreira de Cónegos, uma das vilas do concelho vimaranense, sagrou-se campeão da Liga Portugal SABSEG ao vencer o Estrela da Amadora, na 31ª jornada, garantindo o regresso à Liga."A subida à Primeira Liga, para além de prestigiante para Moreira de Cónegos e para Guimarães, faz do nosso concelho um dos mais representados na principal competição de futebol profissional do nosso país, o que engrandece a expressão desportiva vimaranense e nos deixa a todos orgulhosos", pode ler-se no texto aprovado na reunião do Executivo da Câmara Municipal de Guimarães."A equipa de Moreira de Cónegos alcança este notável feito um ano após a descida de divisão, arrecadando o terceiro título da sua história no campeonato secundário", acrescenta o voto de louvor.