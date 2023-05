Campeão Moreirense encerra temporada na quinta-feira

A despedida do Moreirense da temporada 2022/2023 terá lugar já na próxima quinta-feira.De acordo com as informações apuradas, a partida com o Sp. Covilhã, da 34.ª jornada, realiza-se na quinta-feira, pelas 20h15, com direito a transmissão televisiva.O agendamento do encontro para esta quinta-feira forçará Paulo Alves a alterar a programação da última semana de treinos.