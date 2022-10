Capitães do Moreirense ofereceram bilhetes a crianças da formação

Os capitães do Moreirense, Fábio Pacheco, Sori Mané e Luís Rocha, marcaram presença no treino da escola de formação do clube, Os Moreirinhas, no final da tarde desta sexta-feira.A visita teve como objetivo proporcionar um momento de convívio dos jovens jogadores com os três jogadores. E, ao mesmo tempo, os atletas foram presenteados com bilhetes para o encontro com o Farense, da 10.ª jornada da Liga Portugal SABSEG, que se realiza no domingo, às 15h30.