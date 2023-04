Cartões antes da estreia

Ricardo Silva ainda não se estreou pelo Moreirense, mas já viu um cartão amarelo e outro vermelho. Depois de ter sido admoestado com um amarelo no embate com o Benfica B, na ronda anterior, o guarda-redes foi expulso no decorrer da reta final da partida com o FC Porto B. Foi, por isso, um regresso pouco feliz a uma casa onde passou a maior parte da sua carreira. O guarda-redes, recorde-se, fez a formação no FC Porto e defendeu a baliza da equipa B nos últimos anos.

Subida à vista

O Moreirense está muito perto de atingir o objetivo principal da temporada - a subida - e pode fechá-lo já nesta jornada. Para tal, os cónegos têm de vencer o encontro diante do Tondela e esperar que o Farense perca com o Feirense.