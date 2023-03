David Bruno dá cartas no Moreirense

A viver a sua primeira época no Moreirense, David Bruno tem apresentado um rendimento como há muito não se via na sua carreira. Para além de já ter mais jogos disputados, no caso 26, em 2022/23 do que em toda a época passada, na qual fez 23 partidas pelo Estoril, o lateral-direito soma já um golo e quatro assistências pelos cónegos. Assim, o camisola 22 já igualou a sua melhor época (2014/15) no que à influência direta em golos diz respeito. Aos 31 anos, David Bruno vive assim um dos melhores momentos da carreira.