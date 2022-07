Derik Lacerda de saída do Moreirense rumo ao Ponferradina

Paulo Alves está prestes a perder mais uma opção para o ataque. O Ponferradina, clube que vai disputar a 2ª divisão espanhola, anunciou, este domingo, ter chegado a um princípio de acordo com Derik Lacerda para a aquisição do jogador.O jogador brasileiro, de 22 anos, prepara-se assim para ter a terceira experiência fora do seu país, isto depois de ter representado a Académica e o Moreirense. Em 2021/22, o avançado, que tinha mais três anos de contrato com os cónegos, apontou dois golos em 32 encontros.Os valores do negócio não foram dados a conhecer.