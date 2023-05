Dutra também recebe medalha

Após ter lançado Ricardo Silva na última jornada, frente ao Benfica B, Paulo Alves vai aproveitar um dos dois jogos que faltam para dar minutos a Sérgio Dutra de forma a que o guardião também se sagre campeão.

O jovem de apenas 21 anos é a terceira opção na baliza, atrás de Kewin Silva e Ricardo Silva, mas o timoneiro dos cónegos pretende premiar o profissionalismo de Dutra e dar-lhe assim a oportunidade de conquistar a medalha de campeão da Liga Sabseg. A confirmar-se a utilização do camisola 1, esta será a sua estreia nas competições profissionais, isto na medida em que, depois de ter completado a formação no V. Guimarães, jogou apenas pelos sub-23 vimaranenses antes de se mudar para Moreira de Cónegos, no início da temporada. De resto, olhando para o plantel do Moreirense (sem contar com Dutra), só Sylla, a recuperar de uma grave lesão, ainda não tem qualquer minuto de competição na presente temporada.

Fábio Abreu reviu amigos

Noutro âmbito, o avançado Fábio Abreu, ex-jogador do clube, esteve ontem em Moreira de Cónegos para rever antigos colegas. O internacional angolano está agora no Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos.