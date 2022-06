Eleição de Vítor Magalhães para novo mandato no Moreirense terá lugar no dia 15

A eleição de Vítor Magalhães para um novo mandato de dois anos na presidência do Moreirense terá lugar apenas no dia 15, quinta-feira, numa Assembleia Geral Extraordinária, já convocada por Serafina Pereira.O prazo para a entrega de candidaturas aos Órgãos Sociais terminou esta quinta-feira, sem que tivesse dado entrada qualquer lista nos serviços do clube. Nesse sentido, será cancelado o ato eleitoral marcado para domingo, que é substituído por uma Assembleia Geral Extraordinária. Agendada para o dia 15, pelas 17 horas, no auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, a Assembleia tem como ponto único "a apresentação de soluções para o restabelecimento da normal atividade do clube".De acordo com as informações confirmadas, Vítor Magalhães pretende assumir nessa Assembleia Geral Extraordinária a intenção de cumprir mais um mandato na presidência do Moreirense. De resto, está já a projectar a preparação da nova temporada. Depois da confirmação do acordo com o treinador Paulo Alves , que esta quinta-feira passou por Moreira de Cónegos para participar nas primeiras reuniões de trabalho, o dirigente pretende acelerar o processo de construção do plantel.