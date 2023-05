Fábio Pacheco: «Tínhamos um compromisso com os adeptos e cumprimos»

Com cinco épocas de Moreirense, o que faz dele o jogador do plantel com mais anos nos cónegos, Fábio Pacheco tem a "sensação de dever cumprido" depois de materializada a subida à Liga Bwin e a conquista do título da Liga Sabseg."Esta subida de divisão teve um sabor muito especial porque a época passada não correspondeu ao que esperávamos. No final da temporada transata prometemos aos adeptos que íamos fazer tudo para devolver o Moreirense à Liga no mais curto espaço de tempo possível e estamos muito felizes por termos alcançado essa meta atempadamente. Tínhamos um compromisso com os adeptos, que cumprimos. Fomos capazes de nos sagrar campeões porque este grupo foi uma verdadeira família", defendeu.Para o capitão do plantel orientado por Paulo Alves, o Moreirense é uma equipa que "merece estar na 1.ª Liga". "É um clube que oferece boas condições de trabalho aos jogadores e depois do que aconteceu há um ano queríamos muito subir de divisão", acrescentou.A cumprir a quinta temporada no Moreirense, Fábio Pacheco espera resolver o seu futuro "em breve". O médio termina o contrato com os cónegos no final de uma época em que perdeu o estatuto de titular, ao contrário do que aconteceu nas primeiras quatro épocas em Moreira de Cónegos. Questionado sobre se vai acompanhar o Moreirense no regresso à Liga, o capitão foi evasivo na resposta. "O futuro logo se verá nas próximas semanas", disse, apenas.