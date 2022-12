Futuro de Galego é para decidir nas próximas semanas

A SAD do Moreirense pretende definir o futuro de Galego nas próximas semanas. A cedência ao Gangwon chegou ao fim e ainda não é certo que o extremo vá continuar naquele clube da Coreia do Sul, que representava desde julho.Galego foi emprestado aos coreanos, num acordo válido até dezembro e que contemplava uma opção de compra. De acordo com as informações apuradas, a SAD do emblema de Moreira de Cónegos pretende transferir o jogador a título definitivo e tem a expectativa que o negócio com o Gangwon possa ser concretizado.Galego cumpriu 13 jogos pelo clube da Coreia do Sul, com o registo de três golos. Ainda assim, não ganhou o estatuto de titular, uma vez que apenas somou 310 minutos na Liga coreana.Se o Gangwon não exercer o direito de compra, o Moreirense deverá negociar nova cedência do extremo brasileiro, uma vez que, por enquanto, não está prevista a entrada de qualquer jogador para o sector ofensivo.