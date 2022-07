Galego deixa Moreirense para rumar a Coreia do Sul

Jefferson Galego, extremo brasileiro, está de saída do Moreirense para rumar ao Gangwon, clube da primeira divisão da Coreia do Sul.sabe que o jogador, de 25 anos, já deixou o estágio da equipa, em Ofir.Com pouca utilização na época passada - participou em apenas 11 encontros -, Galego era um dos que jogadores que tinha porta aberta para sair, cenário que agora se confirma.A saída do brasileiro abre assim vaga no plantel para mais um extremo, com Paulo Alves a ter neste momento três à sua disposição, incluíndo Madson, que foi oficializado como reforço no início da semana e já trabalha com o resto do plantel.Entretanto, o Moreirense defronta este sábado o FC Porto B, em Vila Chã, dia em que encerra o seu período de estágio.