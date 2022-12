Gonçalo Franco e o prémio de médio do mês: «É fruto de muito trabalho diário»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Considerado o melhor médio dos meses de outubro e novembro a atuar na Liga Sabseg, Gonçalo Franco, do Moreirense, recebeu esta quarta-feira o respetivo galardão. Em declarações aos meios da Liga, o jogador, de 22 anos, mostrou-se grato pela distinção."É um prémio muito importante, já o tinha ganho anteriormente, este é mais um e fruto de muito trabalho diário, muita ajuda dos meus colegas, de toda a equipa técnica e de toda a gente integrada no grupo. Estou muito feliz e agora é trabalhar para o próximo", afirmou o médio português, que nos seis jogos disputados durante o período em questão foi titular em todos, tendo marcado um golo e assinado uma assistência.Gonçalo Franco deixou também algumas palavras de confiança para o futuro. "O nosso pensamento é jogo-a-jogo e se Deus quiser vamos conseguir o nosso objetivo. As coisas estão a correr bem e isso é o mais importante para todos nós", finalizou.