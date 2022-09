Gonçalo Franco e Paulo Alves receberam prémios da Liga Portugal referentes a agosto

Gonçalo Franco e Paulo Alves receberam, esta quinta-feira, os prémios da Liga Portugal referentes ao mês de agosto. O primeiro recebeu o prémio de Melhor Médio do Mês de Agosto da Liga Portugal Sabseg, enquanto o segundo foi votado como o Melhor Treinador.O jogador do Moreirense confessou estar "muito feliz pelo prémio". "É sinal de que o meu trabalho diário está a ser recompensado, juntamente com o grupo de trabalho. Sinto que toda a gente está a remar para o mesmo lado", acrescentou.Já o treinador do clube de Moreira de Cónegos disse ser "um prémio extensivo a toda a equipa técnica", já que "treinador nenhum consegue desenvolver um bom trabalho sem ter um apoio sustentado". "Quero refletir o prémio nos meus jogadores. São eles que percebem as ideias, entendem as coordenadas e as projetam no campo. É para eles que quero direcionar esta distinção, porque são eles que sofrem lá dentro e são eles que definem o jogo", destacou Paulo Alves, que reforçou não procurar recordes quando questionado acerca do arranque histórico do Moreirense na Liga Sabseg."Os recordes são consequência do trabalho. Eu aqui não procuro recordes, procuro, sim, o equilíbrio da equipa e que em cada jogo a nossa equipa se apresente para ganhar, independentemente do adversário", vincou, sem esquecer Vítor Oliveira, antigo treinador que dá nome ao troféu."Foi uma pessoa extremamente importante na minha formação, quer como homem quer como treinador. É alguém que nos deixa muitas saudades. Uma pessoa simples, direta e que falava bem de futebol. Deixo aqui a minha homenagem, foi uma das pessoas mais importantes na minha formação desportiva", apontou.