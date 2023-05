Guarda-redes Hugo Souza apontado ao Moreirense

O Moreirense terá avançado com contactos junto dos responsáveis do Flamengo para perceber em que condições poderá garantir a contratação do guarda-redes Hugo Souza. As informações, avançadas no Brasil, dão conta de uma sondagem que ainda não evoluiu para uma proposta formal.Ligado contratualmente ao Flamengo até do final de 2025, Hugo Souza já foi um dos guarda-redes mais cotados dos brasileiros. Em Janeiro, por exemplo, esteve a um passo de se mudar para o Benfica.Com uma cláusula de rescisão no valor de 70 milhões de euros, Hugo Souza tem mercado no futebol europeu. Sem espaço no plantel do Flamengo – não realiza qualquer jogo desde Novembro do ano passado -, o guarda-redes pretende rumar à Europa, onde tem vários clubes interessados na sua contratação.Com Caio Secco, a terminar a ligação no Penafiel, já garantido para a próxima época, o Moreirense conta com três guardar-redes nos seus quadros para a temporada 2023/2024 uma vez que Kewin Silva e Sérgio Dutra têm contrato. Por seu turno, Ricardo Silva, contratado em Janeiro após o regresso de Mateus Pasinato ao Brasil, termina a ligação aos cónegos após a derradeira jornada do campeonato.Isto significa que se o Moreirense decidir avançar para a contratação de Hugo Souza, terá de promover mudanças no quadro de guarda-redes. O Flamengo apenas estará na disposição de libertar o jogador na base de um empréstimo, com opção de compra.