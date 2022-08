O avançado brasileiro Higor Platiny, de 31 anos, está prestes a reforçar o Moreirense. Segundo as informações recolhidas por, o jogador vai assinar por uma temporada.Este será o sexto clube do ponta de lança em Portugal, que chegou ao país pela porta do Feirense e já jogou entretanto pela equipa B do Sp. Braga, pelo Aves, pelo Casa Pia e pelo Chaves, formação que representou durante a temporada transata e onde desempenhou um papel importante no regresso dos transmontanos à 1ª Liga, com seis golos e duas assistências em 33 jogos.O Moreirense garante assim um concorrente a André Luís, muito cobiçado neste mercado, na luta pela vaga no centro do ataque da turma às ordens de Paulo Alves.