Hugo Gomes bate a concorrência e é eleito o melhor defesa de setembro da Liga Sabseg

Depois de Kewin Silva ter sido eleito o melhor guarda-redes da Liga Sabseg, agora foi a vez de Hugo Gomes receber a distinção de melhor defesa da competição no mesmo período.O jogador, de 27 anos, arrecadou 12,50 por cento dos votos dos treinadores da prova, superando assim a concorrência do colega Luís Rocha (11,76 por cento dos votos) e de João Marcelo, do FC Porto B (8,82 por cento dos votos). No mês de setembro, o camisola 3 participou nos três jogos dos minhotos, contribuindo com um golo para as duas vitórias e um empate do clube.Reforço dos cónegos para 2022/23, Hugo Gomes tem feito parelha com Luís Rocha no centro da defesa do Moreirense.