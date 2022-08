Hugo Gomes no Moreirense por empréstimo do Rio Ave

O defesa-central Hugo Gomes já se encontra em Moreira de Cónegos e deve ser oficializado como reforço da equipa de Paulo Alves ainda esta quarta-feira.O jogador brasileiro foi cedido ao Moreirense pelo Rio Ave, ao abrigo de um acordo que já estava alinhavado. O contrato é válido por uma época.Hugo Gomes chegou a Portugal em 2018 para representar o Famalicão, proveniente dos sub-23 do São Paulo. Festejou a primeira subida à Liga pelos famalicenses, mas, mais tarde, acabaria por rumar ao Varzim. Central goleador, com 11 golos nos últimos dois anos, foi peça fulcral nas subidas do Estoril (2020/2021) e Rio Ave (2021/2022), em que realizou quase 70 partidas.Com a contratação de Hugo Gomes, o Moreirense passa a contar com três defesas-centrais no plantel. O clube já havia garantido os reforços Luís Rocha (ex-Chaves) e Rafael Santos (ex-Flamengo).