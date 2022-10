Hugo Gomes recebe prémio de defesa do mês de setembro da Liga Sabseg

Titular e totalista nos três jogos disputados pelo Moreirense no mês de setembro, o central Hugo Gomes recebeu esta sexta-feira o prémio do defesa do mês de setembro da Liga Sabseg."É muito bom ser eleito o defesa do mês", confessou o jogador do clube de Moreira de Cónegos."Nenhum prémio individual é alcançado se o coletivo não estiver bem. Já é a minha quinta época na Liga Sabseg, sinto que isso também conta. Estou habituado à competição e com o tipo de jogo desta prova, que é muito intensa e tem muita qualidade", acrescentou Hugo Gomes, que recebeu 12,50% dos votos, numa eleição em que o seu colega de equipa, Luís Rocha, ficou em segundo lugar, com 11,76% dos votos.