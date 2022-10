Hugo Gomes suspenso por dois jogos no caso da agressão a jogador do B SAD

O Conselho de Disciplina da FPF confirmou, esta segunda-feira, o castigo de dois jogos de suspensão a Hugo Gomes, central do Moreirense, na sequência do Processo Disciplinar aberto ao jogador depois dos eventos do encontro entre os cónegos e a B SAD, a 27 de agosto.Em causa está uma agressão a Jefferson, jogador dos azuis, num lance em que o mesmo acabou por ser expulso e posteriormente sancionado com dois jogos de castigo por ter "agredido um adversário com uma estalada". Como noticiouna altura, a B SAD apresentou depois queixa ao Conselho de Disciplina pelo comportamento de Hugo Gomes, entendendo que o jogador do Moreirense agrediu primeiro Jefferson e que essa ação não foi considerada pelo árbitro. Hugo Gomes viu apenas cartão amarelo.Assim sendo, Hugo Gomes, totalista do Moreirense na Liga Sabseg, vai falhar os compromissos da 9.ª e 10.ª jornada, frente a Feirense e Farense, respetivamente. O central foi também multado em 540 euros.