Hugo Gomes vai rumar ao Estados Unidos

Depois de ter conquistado a quarta subida à 1.ª Liga e o terceiro título de campeão da Liga 2, Hugo Gomes vai deixar Portugal para se mudar para a MLS dos Estados Unidos.O defesa-central despediu-se de Moreira de Cónegos ontem à noite, depois do derradeiro encontro da época, frente ao Sp. Covilhã. De acordo com as informações apuradas, Hugo Gomes prepara-se para viajar para os Estados Unidos, depois de ter recebido propostas concretas de clubes da MLS. O defesa-central foi abordado para continuar em Portugal, onde tem um currículo invejável ao ter subido com Famalicão, Estoril, Rio Ave e Moreirense, mas decidiu mudar-se para os Estados Unidos, cumprindo assim uma meta que tinha traçado para a sua carreira.Hugo Gomes estava em final de contrato com o Rio Ave, que o cedeu ao Moreirense na época que agora chegou ao fim. Foi o segundo defesa-central mais utilizado por Paulo Alves na campanha vitoriosa do clube de Moreira de Cónegos. Ontem, à noite, o sub-capitão Luís Rocha também se despediu do Moreirense, uma vez que já se tinha comprometido com o Santa Clara.