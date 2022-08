Ibrahima Camará quer deixar Moreirense até ao fecho do mercado de transferências

Ibrahima Camará pretende deixar o plantel do Moreirense até ao fecho do mercado de transferências.Utilizado em apenas oito minutos na partida com o Vilafranquense, da 1.ª jornada da Liga 2, o médio deseja dar um novo rumo à carreira uma vez que entende que não será primeira opção para Paulo Alves. Contudo, a administração da SAD do clube de Moreira de Cónegos tem-se mostrado renitente em libertá-lo do contrato em vigor, válido até junho de 2023, uma vez que entende que pode ter um papel importante no seio do plantel.Ibrahima Camará já foi abordado por vários clubes, concretamente franceses, e recentemente teve em mãos uma proposta do Ludogorets, da Bulgária. As propostas para a contratação do médio internacional pela Guiné Conacri têm sido constantemente rejeitadas pela SAD do Moreirense, que, contudo, não fecha as portas a uma eventual venda se o negócio for realmente proveitoso do ponto de vista financeiro.