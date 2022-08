Ibrahima despediu-se do Moreirense: «Sentirei sempre gratidão e carinho por este símbolo»

Apesar de a sua saída do clube ainda não ter sido oficializada, o médio Ibrahima Camara já se despediu publicamente do Moreirense, através de uma mensagem nas redes sociais."Obrigado Moreirense, mais uma vez, obrigado por tudo o que me proporcionaram nesses 3 anos e meio em que aí estive. Gratidão e carinho é o que sentirei sempre por este símbolo e adeptos. Saio mais homem e mais jogador graças a todos os momentos que vivi mas também as pessoas com quem vivenciei", escreveu o médio-defensivo no Instagram.Ao que tudo indica, Ibrahima, de 23 anos, vai rumar ao Boavista. Nos cónegos, onde chegou em janeiro de 2019, o jogador fez 56 partidas e assinou sete assistências.