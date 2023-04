«Isto é uma roubalheira, estragaram o jogo...»: Diretor desportivo do Moreirense suspenso por 23 dias 

O diretor desportivo do Moreirense, Marco Couto, foi suspenso por 23 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Expulso no decorrer do encontro com o Farense, da 27.ª jornada da Liga 2, depois de protestar a marcação do penálti que resultou no terceiro golo dos algarvios, Marco Couto vai cumprir a pena mais pesada desde que assumiu funções em Moreira de Cónegos. Além dos 23 dias de suspensão, o diretor desportivo do Moreirense foi ainda condenado a pagar uma multa no valor de 1.340 euros. Em causa, segundo o CD da FPF, está a utilização de gestos e ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva. Marco Couto foi condenado, de acordo o relatório ao árbitro, por ter usado a expressão: "isto é uma roubalheira, vocês estragaram o jogo, vão para o c******".

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou ainda a suspensão, por um jogo, de André Luís, David Bruno e Gonçalo Franco, que vão falhar a receção ao Benfica B.

O Moreirense foi ainda multado em 357 euros pelo atraso no início do jogo.