Jambor rescinde e já não é jogador do Moreirense

Nikola Jambor, médio croata, chegou a acordo com o Moreirense para a rescisão de contrato que ligava as duas partes, confirmando as informações adiantadas porque apontavam para a sua saída.Depois de três épocas no Rio Ave, o jogador de 26 anos chegou no verão passado ao Moreirense, mas nunca se conseguiu afirmar, tendo apenas participado em oito partidas.Jambor é agora um jogador livre no mercado.