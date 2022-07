João Camacho reforça ataque do Moreirense

O Moreirense anunciou, esta noite, a contratação de João Camacho para o ataque, tendo rubricado um contrato válido por uma temporada com a administração dos cónegos.A equipa comandada por Paulo Alves fica, assim, fortalecida com um extremo de 28 anos com vasta experiência no futebol português, adquirida totalmente com a camisola do Nacional, tendo não só sido campeão da 2.ª Liga pelos madeirenses em 2017/18, como também somado 72 jogos na 1.ª Liga.Terminou, no fim de junho, um ciclo de cerca de 15 anos de ligação ao Nacional, desde os tempos da sua formação. João Camacho, de resto, só tinha saído da Madeira para jogar, por empréstimo dos alvinegros, no Compostela e no Celta Vigo B. O Moreirense será o seu primeiro projeto em Portugal continental.