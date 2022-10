Kewin Silva e o prémio de guarda-redes do mês: «É sinal que o trabalho está a ser bem feito»

Eleito o guarda-redes do mês de setembro na Liga Portugal SABSEG, o guarda-redes Kewin Silva mostrou-se "muito grato" pela distinção.O guarda-redes do Moreirense destacou, em declarações ao site da Liga Portugal, que o prémio "é sinal que o trabalho está a ser bem feito", destacando ainda o desempenho dos "outros guarda-redes que trabalham diariamente"."No futebol moderno, a defesa começa no ataque e este prémio não é só meu. Existe toda uma linha defensiva e todo um trabalho de equipa que possibilitou que a nossa equipa sofresse apenas dois golos em setembro", acrescentou ainda Kewin Silva, para quem a liderança do Moreirense deve-se à "união, a tática e o compromisso de todos".O guarda-redes do Moreirense somou 24,44 por cento dos votos dos treinadores da Liga Portugal SABSEG, numa votação em que bateu Caio Secco, do Penafiel, com 13,33 por cento, e Beunardeau, do Leixões, que recolheu 12,59 por cento das preferências.No mês de Setembro, Kewin Silva, de 27 anos, foi titular e totalista em três jogos, tendo sofrido apenas dois golos.