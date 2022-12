Kewin Silva: «Estamos no caminho certo e o grupo amadureceu muito»

Titular da baliza do Moreirense nos jogos do campeonato, Kewin Silva abordou, em declarações à sua assessoria, o atual momento da equipa, reconhecendo a importância da consistência e regularidade nos resultados para a concretização do principal objetivo da temporada, o regresso à 1.ª Liga."Creio que fizemos um início muito bom até o momento. Sabemos que estamos no caminho certo e o grupo amadureceu muito. Tivemos altos e baixos e mesmo assim conseguimos ser consistentes nos resultados. Sabíamos que não iríamos vencer todos os jogos e que precisaríamos de ser regulares durante toda a competição e acho que a equipa tem-se portado muito bem", afirmou o guardião brasileiro, de 27 anos.O guarda-redes abordou também as perspetivas dos cónegos na Allianz Cup, reconhecendo a ambição de passar o grupo, embora a prova seja uma oportunidade para dar tempo a outros jogadores. "Esse período é importante pois temos menos jogos, mais tempo de recuperação e, o mais importante, mais tempo para treinar e ajustar algumas coisas na equipa. Alguns jogadores estão a ter a oportunidade de terem mais minutos e estão aproveitar muito bem. Isso só mostra que temos um elenco muito forte e isso faz com que a equipa não se acomode", analisou Kewin, antes de terminar: "Ganhamos dois jogos na Taça da Liga e agora vamos procurar a classificação contra o Benfica em casa. Sabemos da dificuldade, mas iremos lutar por essa vaga e posteriormente voltar a focar no campeonato, que é o objetivo principal."O Moreirense recebe o Benfica a 17 de dezembro, pelas 19 horas, num jogo que decidirá quem terminará no 1.º lugar do Grupo C da Allianz Cup, sendo que os cónegos apenas precisam de um empate para garantir a passagem para a próxima fase.