Kewin Silva: «Mostrámos ao longo da época que fomos a melhor equipa»

Com três jornadas ainda por disputar na Liga Sabseg, o Moreirense já assegurou a conquista do título de campeão e a consequente subida de divisão. O guarda-redes Kewin Silva foi um dos destaques dos cónegos em 2022/23 e não esconde a satisfação pela campanha do clube."Iniciámos o campeonato de forma extraordinária e isso trouxe confiança para a nossa equipa. Assumimos a liderança na 2ª jornada e fomos resilientes até ao fim. Temos um plantel muito forte e experiente, mas isso por si só não basta. Mostrámos ao longo da época que fomos a melhor equipa", referiu o guardião brasileiro à sua assessoria.Apesar de o momento ser de festa, Kewin não esquece a descida de 2021/22: "A época passada foi muito triste. Quando cheguei ao Moreirense jamais imaginaria descer de divisão, mas são coisas que acontecem e que nos possibilitam viver experiências novas. Quando descemos, a única coisa que pude dizer aos adeptos é que 30 dias depois voltaria ao clube pararecolocá-lo na 1ª Liga e, graças a Deus, isso aconteceu. Para além disso, consegui conquistar alguns objetivos pessoais também. Estou muito feliz com essa conquista, em poder representar o clube e a vila de Moreira de Cónegos", frisou