Kewin: «Vou trabalhar para ajudar o Moreirense a voltar à 1.ª Divisão»

Kewin, guarda-redes do Moreirense, falou à sua assessoria sobre o seu percurso em Moreira de Cónegos, onde jogou nas últimas duas épocas. Esta temporada, o guardião de 27 anos conquistou o seu espaço na formação orientada por Ricardo Sá Pinto e, com 17 jogos na conta pessoal, lutou com o compatriota, Mateus Pasinato, pela titularidade na baliza dos cónegos. Apesar da despromoção do clube à 2.ª Liga, o guarda-redes mostrou-se contente com a evolução do seu jogo e confiante no regresso do Moreirense ao primeiro escalão."Graças a Deus, consegui conquistar o meu espaço na última temporada e isso dá-nos confiança, sem dúvida. Infelizmente não tivemos um ano positivo coletivamente, mas individualmente acredito que evoluí muito e que estou no caminho certo. Agora é continuar para estar sempre a melhorar e a temporada que está a chegar não será diferente. Vou trabalhar forte para ajudar o Moreirense a voltar ao lugar que merece estar, que é na primeira divisão", afirmou.A viver fora do seu país natal há apenas dois anos, o guardião brasileiro comentou ainda a sua adaptação a Portugal, dentro e fora de campo. Após realizar apenas dois jogos na primeira época em Moreira de Cónegos, em que esteve emprestado pelo clube paulista Mirassol, Kewin confessa que se sentiu mais confortável na segunda época, e que tal se refletiu dentro de campo."Na primeira temporada, foi tudo muito novo para mim, porque eu nunca tinha jogado fora do Brasil e estava a disputar a primeira divisão de uma das principais ligas europeias. Tive que me adaptar ao futebol local, ao país, à cultura deles, porque é tudo diferente. Este ano já me senti mais à vontade, estava me sentindo bem, em casa e muito focado para ajudar a equipa dentro de campo, então acredito que pude evoluir bastante", concluiu.